MIDA увеличило в 2022г прибыль в 5,4 раза, активы - на 0,2%

Чистая прибыль ПЮЛ "Госагентство жилищного строительства" (MIDA) за 2022 год составила 8 млн 173,019 тыс. манатов, что в 5,4 раза больше показателя на конец 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в агентстве.
Согласно аудированной финансовой отчетности, опубликованной на сайте Агентства, операционный убыток MIDA по итогам 2022 года составил 3 млн 780,707 тыс. манатов (рост на 41,8% по сравнению с 2021г - ИФ). При этом финансовые доходы за 2022 год составили 10 млн 849,03 тыс. манатов (рост на 6,6%), что позволило получить прибыль по итогам года.
Выплаты по налогу на прибыль агентство в 2022 году составили 1 млн 480,864 тыс. манатов (в 2021 году выплат не осуществлялось).
Активы Агентства на 1 января 2023 года равны 536 млн 712,837 тыс. манатов (рост на 0,2%), в том числе краткосрочные - 315 млн 926,918 тыс. манатов (спад на 0,6%), долгосрочные - 220 млн 785,919 тыс. манатов (рост на 1,4%).
Обязательства MIDA на конец 2022 года составляют 57 млн 596,112 тыс. манатов (рост на 15,7%).
Капитал Агентства равен 479 млн 116,725 тыс. манатов (спад на 1,4%), в том числе уставный капитал - 100 млн манатов (без изменений), нераспределенная прибыль - 23 млн 260,703 тыс. манатов (рост на 54,2%), поступления из госбюджета - 355 млн 856,022 манатов (спад на 4%).
Госагентство жилищного строительства Азербайджана создано указом президента Ильхама Алиева от 11 апреля 2016 года. Агентство создано обеспечения потребностей граждан Азербайджана жилой площадью, улучшения их жилищно-коммунальных условий, обеспечения строительства многоквартирных зданий в современном архитектурном стиле, отвечающим экологическим требованиям, принципам энергетической экономии, а также усовершенствование госуправления в сфере урбанизации и строительства.
Х.Насирзаде
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