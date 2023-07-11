Индия станет второй по величине экономикой мира к 2075г. - Goldman

Индийская экономика в ближайшие полвека обгонит не только Японию и Германию, но и США, заняв второе место в мире к 2075 году, уступив только Китаю, полагают аналитики Goldman Sachs.
В настоящее время Индия занимает пятое место по объему ВВП.
По мнению аналитиков Goldman, локомотивами роста индийской экономики станут не только растущее население, но и активное развитие инноваций и технологий, подъем капиталовложений и увеличение производительности труда.
Соотношение численности неработающих категорий населения к численности людей трудоспособного возраста (так называемый "коэффициент зависимости") в Индии в ближайшие два десятилетия будет одним из самых низких в регионе, отметил экономист индийского подразделения Goldman Sachs Сантану Сенгупта.
При этом Индии требуется увеличить долю участия населения в рабочей силе, особенно это касается женщин, сказал экономист.
"Лишь 20% женщин трудоспособного возраста трудоустроены в Индии", - говорится в другом отчете банка. Во многом это связано с тем, что многие индийские женщины заняты в индивидуальном производстве, которое не учитывается при формальном подсчете занятости.
Индийский ВВП в январе-марте вырос на 6,1% в годовом выражении. По итогам текущего года, как ожидается, экономика страны вырастет на 7,2%.
Алиев провел совещание, посвященное итогам I полугодия
ВС Азербайджана предотвратили попытку установки армянскими НВФ фортификационных сооружений в Карабахе - Минобороны
Муту стал новым главным тренером «Нефтчи»
Госагентство ОМС направит около 2,8 млн манатов на капремонт отделения поликлиники
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
ORBİS GROUP получит около 0,5 млн манатов за ремонт жилфонда в Хырдалане
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Байден не против упрощения процесса вступления Украины в НАТО
Макрон подтвердил планы поставок Украине дальнобойных ракет SCALP
В Кремле сожалеют, что в Европе не сознают ошибочности линии на размещение баз НАТО у границ РФ
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Закир Ибрагимов встретился с жителями Дашкесана, работающими в ЗАО «AzerGold»
Представители Банк Республика и Фонда Развития Предпринимательства встретились с предпринимателями в Нахчыване!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС