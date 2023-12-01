Рост ВВП Индии в июле-сентябре замедлился до 7,6%, но превысил прогнозы

ВВП Индии во втором финансовом квартале (июль-сентябрь) увеличился на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете Национального статистического управления страны.
Темпы экономического роста замедлились по сравнению с предыдущим кварталом, когда они составили 7,8% в годовом выражении.
Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение индийского ВВП в июле-сентябре на 6,5%.
Рост в промышленном секторе Индии в минувшем квартале составил 13,9%, в строительном - 13,3%, в горнодобывающем - 10%, в коммунальном - 10,1%, в сфере недвижимости, а также финансовых и профессиональных услуг - 6%.
Более слабый рост - 1,2% - отмечен в сельском хозяйстве, что обусловлено неблагоприятными погодными условиями.
Государственные расходы в Индии в июле-сентябре увеличились на 12,4%, валовые капиталовложения - на 11%, экспорт - на 4,3%, импорт - на 16,7%.
Потребительские расходы повысились на 3,1%.
Байрамов предложил провести встречу в рамках мирного процесса с Ереваном на границе либо в нейтральной стране
Байрамов обсудил со Шмид сотрудничество Азербайджана и ОБСЕ на фоне последних событий в регионе
Байрамов рассказал Хиппи о препятствиях, создаваемых Арменией для подписания мирного договора с Азербайджаном
Всемирный урбанистический форум пройдет в 2026 году в Баку
В ООН ожидают, что 2023 год станет самым жарким за историю наблюдений
Искусственный интеллект может выйти на уровень человека в ближайшие 5 лет
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ХАМАС освободил шесть израильских заложников, сообщил ЦАХАЛ
ПВО Израиля перехватила ракету, запущенную из сектора Газа
США работают над продлением перемирия между Израилем и ХАМАС
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
При спонсорстве Bakcell проходит Саммит инноваций
Министерство Экологии и Природных Ресурсов и NEQSOL Holding подписали меморандум о сотрудничестве
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире