Рост ВВП Индии в июле-сентябре замедлился до 7,6%, но превысил прогнозы

ВВП Индии во втором финансовом квартале (июль-сентябрь) увеличился на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете Национального статистического управления страны.

Темпы экономического роста замедлились по сравнению с предыдущим кварталом, когда они составили 7,8% в годовом выражении.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение индийского ВВП в июле-сентябре на 6,5%.

Рост в промышленном секторе Индии в минувшем квартале составил 13,9%, в строительном - 13,3%, в горнодобывающем - 10%, в коммунальном - 10,1%, в сфере недвижимости, а также финансовых и профессиональных услуг - 6%.

Более слабый рост - 1,2% - отмечен в сельском хозяйстве, что обусловлено неблагоприятными погодными условиями.

Государственные расходы в Индии в июле-сентябре увеличились на 12,4%, валовые капиталовложения - на 11%, экспорт - на 4,3%, импорт - на 16,7%.

Потребительские расходы повысились на 3,1%.