Структура Мелиорации и водного хозяйства закупает спецтехнику на 2,75 млн манатов

Управление комплектации технологического производства при ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" направит около 2,745 млн манатов на закупку спецтехники - автогрейдера и бульдозеров. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с ЗАО "Caspian Equipment Company" подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 2 млн 744,8 тыс. манатов Срок выполнения работ по договору - 90 календарных дней с момента заключения соглашения. Р.Керимов

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