Структура Мелиорации и водного хозяйства закупает спецтехнику на 5,6 млн манатов

Управление комплектации технологического производства при ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" направит около 5,6 млн манатов на закупку спецтехники-экскаваторов-погрузчиков, погрузчиков и гусеничных экскаваторов. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с компаниями "PROLINK CASPIAN" и "AS TEXNIKA" подписаны соответствующие контракты, стоимость которых составляет 5,651 млн манатов. Контракт с ООО "PROLINK CASPIAN" стоимостью 2,077 млн манатов предусматривает закупку экскаваторов-погрузчиков и погрузчиков, а контракт с ООО "AS TEXNIKA" стоимостью 3,574 млн манатов - гусеничных экскаваторов. Р.Керимов

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