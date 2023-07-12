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Финансы 12.07.2023 15:07

ГНС Азербайджана в январе-июне увеличила сбор налогов на 42% - Джаббаров

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы (ГНС) в январе-июне 2023 год выросли на 41,6% - до 9 млрд 181,4 млн манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

"По итогам января-июне 2023 года налоговые поступления в бюджет (по линии ГНС - ИФ) составили 9 млрд 181,4 млн манатов. Из них 5 млрд 199,4 млн манатов (рост на 18,2%) обеспечено ненефтегазовым сектором", - написал Джаббаров в соцсетях.

Как сообщалось ранее, поступления в госбюджет по линии ГНС на 2023 год запланированы на уровне 14,9 млрд манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГНС, ПОСТУПЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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