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Дальнее зарубежье 12.07.2023 15:29

Столтенберг пообещал скорое начало обучения пилотов F-16 для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о процессе подготовки обучения украинских пилотов для истребителей F-16 и считает, что оно начнется очень скоро.

"Уже идет подготовка, и обучение начнется тогда, когда это будет возможно. Некоторые сообщали, что обучение начнется уже летом. Процесс идет", - сказал Столтенберг в среду в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Вчера группа союзников создала коалицию для того, чтобы начать обучение пилотов истребителей F-16 для Украины. Это была инициатива Нидерландов и Дании. Я приветствую то, что к ней присоединились и некоторые другие союзники", - сообщил генсек Североатлантического альянса.

Он отметил, что, по последним данным, в состав этой коалиции входит не менее десяти участников.

"Обучение начнется, как можно быстрее", - заявил глава НАТО, добавив, что это "позволит в будущем предоставить истребители F-16".

"И дальше на основании этого будут приняты решения по поставкам истребителей", - сказал Столтенберг.

В Вильнюсе в среду проходит второй день саммита НАТО. Пресс-конференция генсека организации и президента Украины состоялась перед началом первого заседания образованного на этой встрече натовских лидеров Совета НАТО-Украина.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, ПИЛОТЫ, ОБУЧЕНИЕ


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