Доходы ГФСЗ за I полугодие увеличились почти на 17%

Доходы Государственного фонда соцзащиты (ГФСЗ) при Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана за январь-июнь 2023 года составили 3 млрд 271 млн манатов, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает пресс-служба Минтруда.
При этом доходы оказались на 6% или 197 млн манатов больше прогноза.
Согласно данным ведомства, поступления по обязательному государственному соцстрахованию превысили прогноз на 8% или 198 млн манатов и составили 2 млрд 531 млн манатов.
Расходы ГФСЗ в первом полугодии составили 3 млрд 9 млн манатов, что на 16% или 418 млн манатов больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Бездефицитный бюджет ГФСЗ на 2023 год утвержден на уровне 6 млрд 267,97 млн манатов.
Х.Насирзаде
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