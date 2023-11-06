Бюджет ГФСЗ к 2028г достигнет почти 10 млрд манатов - прогноз

Доходы и расходы бездефицитного бюджета Госфонда социальной защиты (ГФСЗ) по прогнозам к 2028 году достигнут 9,9 млрд манатов.

Такой прогноз указан в заключении Счетной палаты Азербайджана по проекту бюджета ГФСЗ на 2024 год, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно материалам Палаты, основанным на данных ГФСЗ, доходы фонда по итогам 2023 года составят 6 млрд 482,2 млн манатов, что на 3,4% выше прогноза на текущий год.

На 2024 год прогнозируется рост доходов и расходов (бюджета) ГФСЗ на 6,8%, до 6 млрд 919,9 млн манатов, на 2025 – на 27,2% (1 млрд 882,6 млн манатов), до 8 млрд 802,5 млн манатов. Такой существенный рост доходов в 2025 году Счетная палата объясняет увеличением трансфертов из госбюджета в ГФСЗ.

В 2026 году рост бюджета ГФСЗ ожидается на 6,6%, до 9 млрд 380,2 млн манатов, в 2027 году – на 5,6%, до 9 млрд 904,9 млн манатов.

В структуре доходов ГФСЗ в 2023 году основную часть формируют поступления по обязательному государственному социальному страхованию - 5 млрд 1,8 млн манатов, трансферты из госбюджета - 1 млрд 467,8 млн манатов.

В 2024 году, согласно прогнозам, доходы по этим показателям будут распределены следующим образом: 5 млрд 288,1 млн манатов и 1 млрд 392 млн манатов.

На 2025 год поступления по этим источникам доходов прогнозируются на уровне 5 млрд 961,9 млн манатов и 2 млрд 827,8 млн манатов, в 2026 году - 6 млрд 464,8 млн манатов и 2 млрд 902,5 млн манатов, в 2027 году - 6 млрд 912,3 млн манатов и 2 млрд 979,6 млн манатов соответственно.

Х.Насирзаде