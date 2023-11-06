Бюджет ГФСЗ к 2028г достигнет почти 10 млрд манатов - прогноз

Доходы и расходы бездефицитного бюджета Госфонда социальной защиты (ГФСЗ) по прогнозам к 2028 году достигнут 9,9 млрд манатов.
Такой прогноз указан в заключении Счетной палаты Азербайджана по проекту бюджета ГФСЗ на 2024 год, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Согласно материалам Палаты, основанным на данных ГФСЗ, доходы фонда по итогам 2023 года составят 6 млрд 482,2 млн манатов, что на 3,4% выше прогноза на текущий год.
На 2024 год прогнозируется рост доходов и расходов (бюджета) ГФСЗ на 6,8%, до 6 млрд 919,9 млн манатов, на 2025 – на 27,2% (1 млрд 882,6 млн манатов), до 8 млрд 802,5 млн манатов. Такой существенный рост доходов в 2025 году Счетная палата объясняет увеличением трансфертов из госбюджета в ГФСЗ.
В 2026 году рост бюджета ГФСЗ ожидается на 6,6%, до 9 млрд 380,2 млн манатов, в 2027 году – на 5,6%, до 9 млрд 904,9 млн манатов.
В структуре доходов ГФСЗ в 2023 году основную часть формируют поступления по обязательному государственному социальному страхованию - 5 млрд 1,8 млн манатов, трансферты из госбюджета - 1 млрд 467,8 млн манатов.
В 2024 году, согласно прогнозам, доходы по этим показателям будут распределены следующим образом: 5 млрд 288,1 млн манатов и 1 млрд 392 млн манатов.
На 2025 год поступления по этим источникам доходов прогнозируются на уровне 5 млрд 961,9 млн манатов и 2 млрд 827,8 млн манатов, в 2026 году - 6 млрд 464,8 млн манатов и 2 млрд 902,5 млн манатов, в 2027 году - 6 млрд 912,3 млн манатов и 2 млрд 979,6 млн манатов соответственно.
Х.Насирзаде
Ереван согласился на переговоры с Баку по аспектам строительства металлургического завода на границе - МИД Азербайджана
Баку ожидает конструктивного подхода от Армении по нормализации отношений – Байрамов
Азербайджан и Румыния провели очередной раунд политических консультаций
Страны ЕС за 8 месяцев поставили в Азербайджан духов и туалетной воды почти на 13 млн евро
Средняя пенсия в Азербайджане к 2025г достигнет 511 манат
Азербайджан будет представлен на туристической выставке в Барселоне
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
ЖКУ Гянджи направит 3 млн манатов на благоустройство в городе
Армения и США обсуждают военное сотрудничество
Путина ждут в Казахстане с официальным визитом 9 ноября
Армия обороны Израиля вновь открывает гуманитарный коридор для перехода жителей Газы на юг
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank состоялось очередное мероприятие по здоровью
Прошел форум «KaryeramIZ» для студентов при поддержке Yelo Bank
«Nar» — официальный партнер международного турнира по ММА «RIZIN»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире