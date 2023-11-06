Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8247 RUR   0.0184 GBR   2.1033 TRY   0.0599

Цена на нефть

03.11 $/bbl +/- WTI 80.51 -1.95 Brent 84.89 -1.96

Макроэкономика 06.11.2023 14:30

Бюджет ГФСЗ к 2028г достигнет почти 10 млрд манатов - прогноз

Доходы и расходы бездефицитного бюджета Госфонда социальной защиты (ГФСЗ) по прогнозам к 2028 году достигнут 9,9 млрд манатов.

Такой прогноз указан в заключении Счетной палаты Азербайджана по проекту бюджета ГФСЗ на 2024 год, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно материалам Палаты, основанным на данных ГФСЗ, доходы фонда по итогам 2023 года составят 6 млрд 482,2 млн манатов, что на 3,4% выше прогноза на текущий год.

На 2024 год прогнозируется рост доходов и расходов (бюджета) ГФСЗ на 6,8%, до 6 млрд 919,9 млн манатов, на 2025 – на 27,2% (1 млрд 882,6 млн манатов), до 8 млрд 802,5 млн манатов. Такой существенный рост доходов в 2025 году Счетная палата объясняет увеличением трансфертов из госбюджета в ГФСЗ.

В 2026 году рост бюджета ГФСЗ ожидается на 6,6%, до 9 млрд 380,2 млн манатов, в 2027 году – на 5,6%, до 9 млрд 904,9 млн манатов.

В структуре доходов ГФСЗ в 2023 году основную часть формируют поступления по обязательному государственному социальному страхованию - 5 млрд 1,8 млн манатов, трансферты из госбюджета - 1 млрд 467,8 млн манатов.

В 2024 году, согласно прогнозам, доходы по этим показателям будут распределены следующим образом: 5 млрд 288,1 млн манатов и 1 млрд 392 млн манатов.

На 2025 год поступления по этим источникам доходов прогнозируются на уровне 5 млрд 961,9 млн манатов и 2 млрд 827,8 млн манатов, в 2026 году - 6 млрд 464,8 млн манатов и 2 млрд 902,5 млн манатов, в 2027 году - 6 млрд 912,3 млн манатов и 2 млрд 979,6 млн манатов соответственно.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГФСЗ, ДОХОДЫ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Доходы ГФСЗ за I полугодие увеличились почти на 17% Бюджет ГФСЗ в I кв. исполнен с профицитом в 67 млн манатов ГФСЗ в 2023г увеличит пенсионные платежи населению на 12% - Счетпалата Доходы ГФСЗ в I полугодии выросли на 9% Доходы ГФСЗ в 2021г выросли на 9% Доходы ГФСЗ в 2021г превысили 5,1 млрд манатов Доходы ГФСЗ за 10 месяцев выросли на 9,5% Доходы ГФСЗ в I полугодии увеличились на 21% ГФСЗ в 2019г вернуло в госбюджет 320 млн манатов – глава Минтруда Доходы ГФСЗ в I квартале увеличились на 28%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az