Все в НАТО согласны принять Украину в альянс, но не сейчас

Среди стран НАТО нет противников присоединения Украины к альянсу, единственный вопрос - когда именно это произойдет, заявил в среду глава МИД Италии Антонио Таяни.
"По сути, решение принять Украину в НАТО уже принято. Вопрос лишь в том, когда это произойдет", - приводят его слова итальянские СМИ.
Таяни отметил, что в НАТО есть и согласие по поводу того, что Киев не может вступить в альянс, пока не закончатся боевые действия.
"Это не может состояться во время боевых операций, так как в противном случае мы бы столкнулись с риском эскалации конфликта. Мы все подумали, что нужно принять Украину в НАТО после завершения конфликта", - сказал министр.
На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году страны-члены альянса поддержали стремление Грузии и Украины вступить в организацию, однако не стали указывать, когда именно этот процесс завершится.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что на его взгляд Украина станет членом НАТО, но не в ближайшем будущем.
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