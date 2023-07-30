В Италии оценили перспективы украинского контрнаступления

Контрнаступление украинских военных сил столкнулось с рядом трудностей, что заставляет думать о вероятности продолжительного конфликта, допускает министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом сообщает Corriere della Sera.

"Никто не знает, когда это закончится. Ситуация сегодня близка к тупиковой, что заставляет нас думать о длительном, если не сказать, об очень длительном периоде времени", - уточнил глава Минобороны Италии.

По словам Крозетто, он не испытывает удовольствия, когда говорит о затянувшейся ситуации с контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

"Российские траншеи затрудняют наступательные действия. А значит, возможно, окончание конфликта будет зависеть от политического выбора", - добавил итальянский министр обороны.

В.Алиев