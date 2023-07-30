В Италии оценили перспективы украинского контрнаступления

Контрнаступление украинских военных сил столкнулось с рядом трудностей, что заставляет думать о вероятности продолжительного конфликта, допускает министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом сообщает Corriere della Sera.
"Никто не знает, когда это закончится. Ситуация сегодня близка к тупиковой, что заставляет нас думать о длительном, если не сказать, об очень длительном периоде времени", - уточнил глава Минобороны Италии.
По словам Крозетто, он не испытывает удовольствия, когда говорит о затянувшейся ситуации с контрнаступлением Вооруженных сил Украины.
"Российские траншеи затрудняют наступательные действия. А значит, возможно, окончание конфликта будет зависеть от политического выбора", - добавил итальянский министр обороны.
В.Алиев
Состоялась торжественная церемония открытия учений «UZAZ-2023»
Алиев и Блинкен обсудили последнюю ситуацию в регионе
Клеветническая кампания Армении не что иное, как поддержка военных преступлений - Гаджизаде
Иран нарастил экспорт нефти в Китай
Премьер Азербайджана поручил Минэкономике представить предложения по расширению производства БСЗ
Состоялась встреча с вновь назначенными вице-президентами SOCAR
Министры окружающей среды G20 не согласовали итоговое заявление на встрече в Индии
Специалисты NASA потеряли связь с межпланетным аппаратом Voyager-2
Премьер Швеции обеспокоен, что полиция может выдать новые разрешения на акции с сожжением Корана
На северо-западе Азербайджана будет построено новое водохранилище
Алиев посещает Шушинский район
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
При поддержке AccessBank для журналистов были проведены семинары по визуализации данных.
При поддержке Yelo Bank в Шамахе организован очередной «Летний лагерь»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС