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Дальнее зарубежье 12.07.2023 23:30

Байден обусловил разрешение украинского конфликта вопросом территориальной целостности

Президент США Джо Байден подтвердил намерение стран Запада продолжать оказывать поддержку Украине и заявил, что решение проблемы должно основываться на принципе территориальной целостности.

"Наши обязательства перед Украиной не ослабнут, мы будем отстаивать свободу сегодня, завтра, столько, сколько потребуется", - сказал Байден во дворе Вильнюсского университета после саммита НАТО.

Он также заявил, что украинский конфликт должен разрешиться на справедливых условиях.

"Суверенитет, целостность территории - вот два столпа, на которых покоятся мирные отношения между народами", - сказал президент США.

Американский лидер находился в Вильнюсе для участия в саммите НАТО, который завершился в среду.

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Тэги: США, УКРАИНА, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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