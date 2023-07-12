Украина заинтересована в тесных отношениях с Израилем, но результата нет – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский приглашал посетить Украину разных премьер-министров Израиля.

«Премьер-министры разные - результат одинаков. Что касается «Железного купола» и других систем противовоздушной обороны, которые мы хотели получить от наших партнеров из Израиля, просили мы в начале войны. Результат примерно так же, как с премьер-министрами. Месяцы прошли, пока результата нет», - сказал он в среду в Вильнюсе.

«К сожалению. Потому что Украина очень заинтересована, чтобы у нас между нашими государствами сохранялись важные такие исторические, тесные отношения. К сожалению, пока результата нет», - сказал Зеленский.