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Дальнее зарубежье 12.07.2023 23:17

Украина заинтересована в тесных отношениях с Израилем, но результата нет – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский приглашал посетить Украину разных премьер-министров Израиля.

«Премьер-министры разные - результат одинаков. Что касается «Железного купола» и других систем противовоздушной обороны, которые мы хотели получить от наших партнеров из Израиля, просили мы в начале войны. Результат примерно так же, как с премьер-министрами. Месяцы прошли, пока результата нет», - сказал он в среду в Вильнюсе.

«К сожалению. Потому что Украина очень заинтересована, чтобы у нас между нашими государствами сохранялись важные такие исторические, тесные отношения. К сожалению, пока результата нет», - сказал Зеленский.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, ИЗРАИЛЬ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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