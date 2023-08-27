Украине нужно научиться жить, как Израиль – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что населению в Украине надо научиться жить в условиях противостояния.

"Украине нужно знать, что в тот или иной момент она может остаться одна, в тот или иной момент. может какой-то партнер отколоться из-за каких-то внутренних процессов или внутренней политики, или даже из-за выборов", - сказал Зеленский в интервью Наталье Мосийчук, опубликованном в воскресенье на ее ютюб-канале.

"Но нам нужно научиться с этим жить, просто научиться. Израиль воюет, мы готовы воевать в долгую, не теряя людей, минимизировать жертвы как, например, в Израиле", - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли война перейти на территорию России, Зеленский сказал: "Я считаю, что это большой риск, что мы точно останемся одни".