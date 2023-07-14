Бали введет туристический налог в размере $10 в 2024 году

Власти Бали приняли решение с 2024 года взимать с иностранцев туристический налог, средства пойдут на сохранение культурного наследия, сообщает The Jakarta Post.

"Бали ежегодно привлекает миллионы иностранных гостей, и остров пытается извлечь выгоду из своей популярности, чтобы пополнить казну и защитить культурное наследие. С 2024 года с иностранных туристов, приезжающих на Бали из-за границы или из других частей Индонезии, будет однократно взиматься налог в размере $10", - пишет издание.

Как отмечает газета, оплата налога будет производиться через электронный платеж, который нужно будет сделать до прибытия на остров.

Губернатор Бали Ваян Костер считает, что новый сбор не приведет к снижению турпотока.

"Я не думаю, что показатели будут ниже. Мы планируем использовать доходы с туристического налога на сохранение окружающей среды и культуры, построим более качественную инфраструктуру, чтобы путешествие на Бали было более комфортным и безопасным", - пояснил он.

В 2022 году Бали посетили более 2 млн иностранных туристов, однако с начала 2023 года на острове участились нарушения культурных норм и миграционного законодательства со стороны иностранных туристов, поэтому власти больше не хотят развивать массовый туризм.