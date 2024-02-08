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Туризм 08.02.2024 22:46

Власти Индонезии обсуждают перенос достопримечательностей Бали на запад острова

Популярные туристические достопримечательности Бали, которые находятся на юге острова, могут быть перенесены на запад из-за пробок на пути в аэропорт, сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на министра туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно.

"Чтобы решить проблему с пробками, правительство работает над переносом центра туристических достопримечательностей в западную часть Бали, а также в близлежащий город Баньюванги на острове Ява", - цитирует издание министра.

Как отметил Уно, власти обратили внимание на проблему во время новогодних праздников. Приток туристов спровоцировал пробки на дорогах, из-за которых путешественникам приходилось оставлять автомобиль и идти пешком до аэропорта с багажом.

По данным правительства Индонезии, в 2023 году страна приняла 11,7 млн иностранных туристов, в этом году власти ожидают роста турпотока до 14 млн.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, БАЛИ, ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ


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