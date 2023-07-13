Exxon покупает нефтесервисную компанию Denbury за $4,9 млрд

Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil достигла соглашения о приобретении нефтесервисной фирмы Denbury Inc. в рамках сделки объемом $4,9 млрд.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, сделка будет полностью оплачена акциями. Exxon заплатит $89,45 за акцию Denbury, то есть акционеры получат 0,84 акции Exxon за бумагу. Премия к цене на закрытие торгов в среду составит всего 1,9%.

Denbury специализируется на разработке технологий улавливания, хранения и утилизации CO2, а также на технологиях повышения эффективности нефтедобычи.

Акции Exxon практически не меняются в цене на предварительных торгах в четверг, цена бумаг Denbury растет на 0,9%.