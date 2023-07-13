Путин заявил, что возможное членство Украины в НАТО создает угрозу для России

Возможное членство Украины в НАТО создает угрозу для России и не повысит безопасность Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается членства Украины в НАТО, неоднократно об этом говорили - это создает угрозы для безопасности России", - заявил Путин в четверг в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Путина, "собственно говоря, одна из причин специальной военной операции - это угроза вступления Украины в НАТО".

"Уверен, что это не повысит безопасность и самой Украины, да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене", - сказал Путин.

"Поэтому, - сказал Путин, - ничего хорошего в этом не вижу, позиции хорошо известны и давно сформулированы".