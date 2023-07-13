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СНГ 13.07.2023 21:41

Путин заявил, что возможное членство Украины в НАТО создает угрозу для России

Возможное членство Украины в НАТО создает угрозу для России и не повысит безопасность Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается членства Украины в НАТО, неоднократно об этом говорили - это создает угрозы для безопасности России", - заявил Путин в четверг в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Путина, "собственно говоря, одна из причин специальной военной операции - это угроза вступления Украины в НАТО".

"Уверен, что это не повысит безопасность и самой Украины, да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене", - сказал Путин.

"Поэтому, - сказал Путин, - ничего хорошего в этом не вижу, позиции хорошо известны и давно сформулированы".

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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