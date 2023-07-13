Путин заявил, что возможное членство Украины в НАТО создает угрозу для России

Возможное членство Украины в НАТО создает угрозу для России и не повысит безопасность Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается членства Украины в НАТО, неоднократно об этом говорили - это создает угрозы для безопасности России", - заявил Путин в четверг в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По словам Путина, "собственно говоря, одна из причин специальной военной операции - это угроза вступления Украины в НАТО".
"Уверен, что это не повысит безопасность и самой Украины, да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене", - сказал Путин.
"Поэтому, - сказал Путин, - ничего хорошего в этом не вижу, позиции хорошо известны и давно сформулированы".
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