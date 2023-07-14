Манат подешевел к евро, к рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 июля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 14 июля ЦБА установил на уровне 1.9097 маната/1EUR (13 июля - 1.8940 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 14 июля установил на уровне 0.0189/1RUB (13 июля - 0.0186/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 14 июля ЦБА установил на уровне 0.0651 манат/1TRY (13 июля- 0.0650 манат/1TRY).
Б.Рустамбеков
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