Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0189 GBR   2.2323 TRY   0.0651

Цена на нефть

13.07 $/bbl +/- WTI 76.89 +1.14 Brent 81.36 +1.25

Здравоохранение 15.07.2023 11:00

Госагентство ОМС направит свыше 0,8 млн манатов на закупку оборудования для Yeni Klinika

ЗАО «Azəri Med» получило от Госагентства обязательного медицинского страхования (ОМС) контракт на поставку медицинского оборудования для «Yeni Klinika».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал госзакупок www.etender.gov.az, стоимость контракта составляет 811 тыс. 201,35 манатов.

Поставка медицинского оборудования должна быть завершена до конца 2023 года.

Ранее Госагентство ОМС с целью закупки медоборудования для Yeni Klinika заключило также контракт с ООО «JBA Group» на 1 млн 393,757 тыс. манатов.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КЛИНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ


Похожие новости


Госагентство ОМС направит около 1,4 млн манатов на закупку оборудования для Yeni Klinika

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az