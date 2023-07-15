Госагентство ОМС направит свыше 0,8 млн манатов на закупку оборудования для Yeni Klinika

ЗАО «Azəri Med» получило от Госагентства обязательного медицинского страхования (ОМС) контракт на поставку медицинского оборудования для «Yeni Klinika».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал госзакупок www.etender.gov.az, стоимость контракта составляет 811 тыс. 201,35 манатов.
Поставка медицинского оборудования должна быть завершена до конца 2023 года.
Ранее Госагентство ОМС с целью закупки медоборудования для Yeni Klinika заключило также контракт с ООО «JBA Group» на 1 млн 393,757 тыс. манатов.
Р.Ахмедов
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