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Здравоохранение 09.07.2023 18:40

Госагентство ОМС направит около 1,4 млн манатов на закупку оборудования для Yeni Klinika

ООО «JBA Group» получило от Госагентства обязательного медицинского страхования (ОМС) контракт на поставку медицинского оборудования для «Yeni Klinika».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал госзакупок www.etender.gov.az, стоимость контракта составляет 1 млн 393,757 тыс. манатов.

Поставка медицинского оборудования должна быть завершена до конца 2023 года.

Р.Ахмедов

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