В Шуше снесут аварийные здания

Управление государственного заповедника города Шуша отбирает подрядчика для проведения работ по сносу аварийных зданий и транспортировки отходов. Отбор проводится методом опроса предложений. Стоимость участия в тендере – 450 манатов. Телефон для справок: (+99470) 203-05-20, контактное лицо – Бабек Керимли. E-mail: bkarimli@shusha.gov.az Предложения от компаний принимаются до 17:11 27 июля 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 28 июля 2023 года в 15:00. Р.Керимов

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