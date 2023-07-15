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Карабах 15.07.2023 12:00

В Шуше снесут аварийные здания

Управление государственного заповедника города Шуша отбирает подрядчика для проведения работ по сносу аварийных зданий и транспортировки отходов.

Отбор проводится методом опроса предложений.

Стоимость участия в тендере – 450 манатов.

Телефон для справок: (+99470) 203-05-20, контактное лицо – Бабек Керимли. E-mail: bkarimli@shusha.gov.az

Предложения от компаний принимаются до 17:11 27 июля 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 28 июля 2023 года в 15:00.

Р.Керимов

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Тэги: ШУША, ТЕНДЕР


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