Минобразования отбирает подрядчика восстановления Реальной школы в Шуше

Управление капитального строительства и снабжения министерства науки и образования Азербайджана отбирает компанию для проведения работ по восстановлению здания Реальной школы в Шуше.
Отбор подрядчика проводится посредством открытого тендера.
По условиям, работы должны быть выполнены в течение 28 месяцев.
Стоимость участия в тендере – 1,5 тыс. манатов.
Телефон для справок: (+99412) 465-73-48, контактное лицо – Зульфигар Гулиев. E-mail: esasli.tikinti@mail.ru.
Тендерные предложения компаний принимаются до 14:00 4 декабря 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 5 декабря в 14:00.
Р.Керимов
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