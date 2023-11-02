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Минобразования отбирает подрядчика восстановления Реальной школы в Шуше

Управление капитального строительства и снабжения министерства науки и образования Азербайджана отбирает компанию для проведения работ по восстановлению здания Реальной школы в Шуше.

Отбор подрядчика проводится посредством открытого тендера.

По условиям, работы должны быть выполнены в течение 28 месяцев.

Стоимость участия в тендере – 1,5 тыс. манатов.

Телефон для справок: (+99412) 465-73-48, контактное лицо – Зульфигар Гулиев. E-mail: esasli.tikinti@mail.ru.

Тендерные предложения компаний принимаются до 14:00 4 декабря 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 5 декабря в 14:00.

Р.Керимов

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Тэги: ШУША, ШКОЛА, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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