Минобразования отбирает подрядчика восстановления Реальной школы в Шуше

Управление капитального строительства и снабжения министерства науки и образования Азербайджана отбирает компанию для проведения работ по восстановлению здания Реальной школы в Шуше. Отбор подрядчика проводится посредством открытого тендера. По условиям, работы должны быть выполнены в течение 28 месяцев. Стоимость участия в тендере – 1,5 тыс. манатов. Телефон для справок: (+99412) 465-73-48, контактное лицо – Зульфигар Гулиев. E-mail: esasli.tikinti@mail.ru. Тендерные предложения компаний принимаются до 14:00 4 декабря 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 5 декабря в 14:00. Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».