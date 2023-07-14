Mitsubishi Motors приостанавливает бизнес в Китае из-за низких продаж

Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors Corp. приостанавливает операции в Китае на неопределенный срок и увольняет сотрудников, пишет The Japan Times.

Китайский рынок стремительно переходит от автомобилей с бензиновыми двигателями на более экологичные транспортные средства, в результате чего снижение продаж автомобилей Mitsubishi Motors в стране существенно превысило прогнозы компании, говорится в служебном документе автопроизводителя, распространенном в китайских социальных сетях.

Содержание документа подтвердил представитель Guangzhou Automobile Group, китайского партнера Mitsubishi Motors.

Пик продаж японского автопроизводителя в Китае был зафиксирован в 2019 году - тогда компания реализовала порядка 134,5 тыс. машин.

В 2022 году компания произвела в КНР лишь 34,6 тыс. автомобилей. В январе 2023 года этот показатель снизился до 1530 единиц, а в апреле конвейер не покинула ни одна машина.

Продажи единственного электромобиля, выпускаемого Mitsubishi для китайского рынка, - внедорожника Airtrek - в прошлом году составили всего 515 единиц.

В марте японский автоконцерн объявил о планах электрифицировать 100% автомобилей, продаваемых по всему миру, к 2035 финансовому году. Он намерен инвестировать в электрификацию до 1,8 трлн иен ($13 млрд) в течение ближайших семи лет. Тем самым Mitsubishi стремится догнать мировых производителей, переходящих на более экологичные автомобили.

Аналогичные сложности в Китае испытывают и другие японские автопроизводители, которые не спешат пополнять модельный ряд электромобилями и уступают долю рынка таким компаниям, как Teslaи BYD.

В частности, продажи Honda и Nissan сокращаются не менее двух лет подряд, а поставки Toyota в прошлом году снизились впервые за десять лет.