Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-июне увеличился на 13%, капвложения - на 0,2%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-июне 2023 года, составила 891,7 тыс. кв. метров, что на 13,4% больше показателя 6 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, капвложения в жилищное строительство составили 398,8 млн манатов (рост на 0,2%).

Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2022 году, составила 2 млн 593 тыс. кв. метров, что на 24,8% меньше показателя 2021 года. За 2022 год капвложения в жилищное строительство составили 925,4 млн манатов (спад на 5,8%).

Б.Рустамбеков