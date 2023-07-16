Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-июне увеличился на 13%, капвложения - на 0,2%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-июне 2023 года, составила 891,7 тыс. кв. метров, что на 13,4% больше показателя 6 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, капвложения в жилищное строительство составили 398,8 млн манатов (рост на 0,2%).
Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2022 году, составила 2 млн 593 тыс. кв. метров, что на 24,8% меньше показателя 2021 года. За 2022 год капвложения в жилищное строительство составили 925,4 млн манатов (спад на 5,8%).
Б.Рустамбеков
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
В Баку выразили недоумение и разочарование заявлением МИД РФ по Карабаху
Власти Азербайджана в I полугодии направили свыше 2,1 млрд манатов на оборону и нацбезопасность
ГНФАР прогноз по трансфертам в госбюджет в I полугодии выполнил на 47,2% - Минфин
Акционеры Шах-Дениз и АЧГ в I полугодии выплатили налога на прибыль почти на 3 млрд манатов
Германия увеличила в январе-мае импорт лесных орехов из Азербайджана в 1,7 раза
AzerGold в августе начнет разведочные работы в Нахчыване для выявления перспективных рудных участков
Алиев дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
Южная Корея анонсировала новую поставку техники для Украины
Премьера Израиля выписали из больницы после обследования
Путин заявляет, что Украина не добилась успехов в ходе контрнаступления
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Ипотека, которая осветит мечту о покупке дома – в Yelo Bank!
Сотрудники AccessBank стали победителями конкурса Фонда Развития Предпринимательства
ОАО «Norm» достигло высоких финансовых результатов в 2022 году
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС