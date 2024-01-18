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Это интересно 18.01.2024 20:20

Ввод в строй жилья в Азербайджане в 2023г сократился на 11%, капвложения – выросли на 2%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2023 году, составила 2 млн 511,2 тыс. кв. метров, что на 10,8% меньше показателя 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, капвложения в жилищное строительство составили 971,4 млн манатов (рост на 1,9%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЖИЛЬЕ, КАПВЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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