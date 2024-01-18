Ввод в строй жилья в Азербайджане в 2023г сократился на 11%, капвложения – выросли на 2%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2023 году, составила 2 млн 511,2 тыс. кв. метров, что на 10,8% меньше показателя 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, капвложения в жилищное строительство составили 971,4 млн манатов (рост на 1,9%).

Б.Рустамбеков