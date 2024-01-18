Ввод в строй жилья в Азербайджане в 2023г сократился на 11%, капвложения – выросли на 2%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2023 году, составила 2 млн 511,2 тыс. кв. метров, что на 10,8% меньше показателя 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, капвложения в жилищное строительство составили 971,4 млн манатов (рост на 1,9%).
Б.Рустамбеков
Министры обороны Азербайджана и Словакии обсудили расширение обмена опытом
Азербайджано-российский товарооборот в 2023г вырос на 17,5% - до $4,3 млрд
Сенегал заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в нефтяной сфере – посол в Баку
Добыча на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане в 2024г сохранится на уровне 2023г
Египет приобрел на тендере 360 тыс. т пшеницы
Нефть продолжает дорожать после публикации данных о запасах в США, Brent у $78,3 за баррель
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
США продолжат удары по хуситам, заявил Байден
Израилю нужно быть готовым к ухудшению ситуации на границе с Ливаном - глава израильского Минобороны
Законодатели ЕС договорились о новых мерах борьбы с отмыванием денег и обходом санкций
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на Продление поддержки и подписок Пало-Альто
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы