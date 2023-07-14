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ТЭК 14.07.2023 23:34

Venture Global начнет поставки СПГ с Calcasieu Pass по контрактам только в конце 2024 года

Американская Venture Global LNG снова перенесла сроки начала поставок сжиженного природного газа (СПГ) по долгосрочным контрактам с завода Calcasieu Pass LNG в штате Луизиана, теперь на конец 2024 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Завод начал поставки СПГ в марте 2022 года, однако он еще не запущен в полноценную коммерческую эксплуатацию из-за ряда технических проблем. До окончательного ввода в эксплуатацию компания не обязана поставлять газ по долгосрочным контрактам, однако может продавать его на спотовом рынке по более высоким ценам.

Venture Global уже заключила несколько долгосрочных соглашений на поставки газа с Calcasieu Pass, в том числе с компаниями Shell Plc, BP Plc, Edison, Galp Energia SGPS SA, Repsol SA и PKN ORLEN. Мощность завода составит 10 млн тонн СПГ в год.

По словам источников, некоторые покупатели, включая Shell и Edison, подали иски в арбитражный суд против Venture Global в связи с неполучением поставок по контрактам. Представить Edison подтвердил подачу иска.

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Тэги: США, СПГ, ПОСТАВКИ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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