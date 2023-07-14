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Дальнее зарубежье 14.07.2023 20:41

Палата представителей США одобрила проект военного бюджет на сумму в $886 млрд

Палата представителей Конгресса США в пятницу проголосовала за свой проект закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) на сумму в $886 млрд, сообщает The Hill.

"За" проект высказались 219 конгрессменов, "против" - 210. Издание отмечает, что принятие законопроекта стало большой победой для спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и республиканцев, являющихся большинством в Палате.

Между тем Сенат США, контролируемый Демократической партией, в следующий вторник должен проголосовать за собственный проект закона о национальной обороне. Затем обе палаты будут обсуждать финальный вариант NDAA. Позднее законопроект должен поступить на подпись президенту США Джо Байдену.

The New York Times отмечает, что проект бюджета на сумму в $886 млрд предусматривает меры для противостояния КНР и РФ, назначение специального главного инспектора, который будет следить за помощью США Украине, увеличение американского военного персонала на 5,2%.

Ранее стало известно, что ряд поправок от республиканцев в проект NDAA о сокращении или прекращении военной помощи Украине оказался заблокирован в Палате представителей. В частности, законодатели отклонили поправки о том, что Белый дом должен подготовить доклад Конгрессу о стратегии участия США в украинском конфликте. Кроме того, конгрессмены настаивали на решении нескольких связанных с Украиной проблем, например, о запрете на передачу кассетных боеприпасов за границу. Однако эти вопросы в итоге на голосование не вынесли.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, ОБОРОНА, БЮДЖЕТ


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