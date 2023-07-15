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Регион 15.07.2023 14:58

ФСБ сообщает о предотвращении покушений на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак

ФСБ сообщила о задержании в Москве и Рязанской области членов группировки, готовивших убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.

По версии ФСБ, покушение готовилось украинскими спецслужбами.

В спецслужбе не уточнили число задержанных.

В ФСБ сообщили, что при обысках у задержанных изъят автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, "средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения".

"СК России в отношении задержанных планируется возбуждение уголовных дел с экстремистской и террористической окраской", - заявили в ФСБ.

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Тэги: РОССИЯ, ЖУРНАЛИСТЫ, ПОКУШЕНИЕ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ


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