Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8937 RUR   0.0188 GBR   2.1894 TRY   0.0633

Цена на нефть

21.07 $/bbl +/- WTI 77.07 +1.42 Brent 81.07 +1.43

Дальнее зарубежье 22.07.2023 16:30

Российские журналисты попали под обстрел ВСУ в Запорожской области, погиб корреспондент «РИА Новости»

Министерство обороны РФ сообщило, что армия Украины нанесла артиллерийский удар по группе российских журналистов, один из них, корреспондент агентства "РИА Новости" Ростислав Журавлев, скончался от ранений.

"22 июля 2023 года около 12:00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства "РИА Новости", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В результате удара ВСУ получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сказано в сообщении.

"Во время эвакуации журналист информационного агентства" РИА Новости" Ростислав Журавлев от ранений... скончался", - сообщили в Минобороны РФ.

"Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - заявили в министерстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ЖУРНАЛИСТЫ, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


Планы создания польско-литовско-украинского воинского соединения направлены на оккупацию части Украины - Путин Южная Корея по-прежнему не намерена предоставлять летальное оружие Украине Трамп не сомневается, что сможет быстро урегулировать конфликт в Украине Путин заявляет, что Украина не добилась успехов в ходе контрнаступления Россия может использовать кассетные боеприпасы в Украине в качестве ответной меры в случае их применения со стороны ВСУ - Путин Ответственность за продление «зерновой сделки» несет Россия – глава ЕК Путин заявил, что возможное членство Украины в НАТО создает угрозу для России Путин: с 4 июня уничтожено 311 украинских танков Вопрос гарантий безопасности России на западных рубежах должен быть решен - Лавров Запад идет на некоторый риск, давая гарантии безопасности Украине - Столтенберг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az