Российские журналисты попали под обстрел ВСУ в Запорожской области, погиб корреспондент «РИА Новости»

Министерство обороны РФ сообщило, что армия Украины нанесла артиллерийский удар по группе российских журналистов, один из них, корреспондент агентства "РИА Новости" Ростислав Журавлев, скончался от ранений.

"22 июля 2023 года около 12:00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства "РИА Новости", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В результате удара ВСУ получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сказано в сообщении.

"Во время эвакуации журналист информационного агентства" РИА Новости" Ростислав Журавлев от ранений... скончался", - сообщили в Минобороны РФ.

"Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - заявили в министерстве.