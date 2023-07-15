Баку и Ереван добились прогресса в вопросе открытия транспортных коммуникаций - глава Евросовета

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна предпринять дальнейшие шаги для достижения прогресса в нормализации отношений между двумя странами.

«Наш обмен мнениями снова был откровенным, честным и содержательным. Наша встреча стала последней в серии интенсивных и продуктивных встреч на высшем уровне с участием руководителей Армении и Азербайджана, вице-премьеров и министров иностранных дел, которые проводились с начала мая в Брюсселе, Кишиневе, Вашингтоне, Москве и на границе», - говорится в заявлении Мишеля по итогам трехсторонней встречи с участием лидеров Азербайджана и Армении в субботу в Брюсселе.

Он отметил, что в настоящее время имеет место «энергичный этап переговоров между Арменией и Азербайджаном».

«Я похвалил лидеров (Азербайджана и Армении – ИФ) за их твердую приверженность мирному процессу и призвал предпринять дальнейшие смелые шаги для обеспечения прогресса на пути нормализации», - подчеркнул он.

Мишель сказал, что приветствовал встречу 12 июля сопредседателей комиссий по делимитации границы. «Что очень важно - стороны договорились активизировать и ускорить работу комиссий», - добавил он.

Глава Евросовета считает, что за последние два месяца стороны также добились явного прогресса в обсуждениях, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе.

«(…) ЕС готов внести финансовый вклад в этот процесс. Некоторые детали еще требуют уточнения, но позиции по этому вопросу сейчас сближаются и активно прорабатываются различные варианты», - подчеркнул он.

Мишель добавил, что на встрече обсуждалось положение ситуация вокруг Лачинской дороги, деятельности Международного красного креста (МККК), осуществления поставок гуманитарной помощи армянским жителям Карабаха через Агдам, вопроса освобождения солдат, задержанных в результате непреднамеренного перехода на другую сторону.

«Обсуждалась также важность обеспечения более тесного сотрудничества в решении судьбы пропавших без вести лиц и в разминировании, и я еще раз призвал стороны к максимально возможному обмену информацией», - отметил он.

Мишель считает, что реальный прогресс в мирных переговорах зависит от последующих шагов. В частности, он призвал стороны отказаться от воинственной риторики, чтобы создать надлежащую среду для переговоров о мире и нормализации.

«Я также подтвердил свое намерение пригласить лидеров Армении и Азербайджана на еще одну встречу в Брюсселе «после лета», а также на еще одну пятистороннюю встречу с участием лидеров Франции и Германии в Гранаде (Испания) в рамках следующего европейского Саммит политического сообщества», - подчеркивается в заявлении.

Р.Ахмедов