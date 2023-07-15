SOCAR в I полугодии выплатила налогов в госбюджет Азербайджана почти на 1 млрд манатов

Компания SOCAR в I-ом полугодии 2023 года выплатила в госбюджет Азербайджана налогов на сумму 992,5 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.
Налоговый план для SOCAR на 2023 год определен в 2 млрд манатов. Таким образом, компания в январе-июне обеспечила выполнение 49,6% годового плана.
В целом, налоговые платежи SOCAR обеспечили 6,36% доходов госбюджета за первый квартал текущего года.
Фактические налоговые платежи в госбюджет Азербайджана со стороны SOCAR в 2022 году составили 2 млрд 12,734 тыс. манатов, что на 76,3% выше показателя 2021 года.
А.Азизов
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