Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7935 RUR   0.0174 GBR   2.0745 TRY   0.0612

Цена на нефть

12.10 $/bbl +/- WTI 82.91 -0.58 Brent 86.00 +0.18

ТЭК 14.10.2023 13:03

SOCAR за 9 месяцев выплатила налогов в госбюджет Азербайджана почти на 1,5 млрд манатов

Компания SOCAR в январе-сентябре 2023 года выплатила в госбюджет Азербайджана налогов на сумму 1 млрд 494,4 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минфине.

Налоговый план для SOCAR на 2023 год определен в 2 млрд манатов. Таким образом, компания в январе-сентябре обеспечила выполнение 74,5% годового плана.

В целом, налоговые платежи SOCAR обеспечили 5,92% доходов госбюджета за 9 месяцев текущего года.

Фактические налоговые платежи в госбюджет Азербайджана со стороны SOCAR в 2022 году составили 2 млрд 12,734 тыс. манатов, что на 76,3% выше показателя 2021 года.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: SOCAR, НАЛОГИ, ВЫПЛАТЫ


Похожие новости


SOCAR в I полугодии выплатила налогов в госбюджет Азербайджана почти на 1 млрд манатов Налоговый план для SOCAR на 2023г увеличивается на 21% SOCAR увеличила в 2022г налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 76% SOCAR в I кв. выплатила налогов в госбюджет Азербайджана на 513 млн манатов SOCAR увеличила в 2021г налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 4% SOCAR увеличила в 2019г налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 1% SOCAR в I полугодии увеличила налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 2,7% SOCAR увеличила в 2018г налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 6% Прогноз для SOCAR на 2019г по налоговым платежам в госбюджет Азербайджана увеличен незначительно SOCAR в 2017г увеличила налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 8%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az