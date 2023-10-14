SOCAR за 9 месяцев выплатила налогов в госбюджет Азербайджана почти на 1,5 млрд манатов

Компания SOCAR в январе-сентябре 2023 года выплатила в госбюджет Азербайджана налогов на сумму 1 млрд 494,4 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минфине.

Налоговый план для SOCAR на 2023 год определен в 2 млрд манатов. Таким образом, компания в январе-сентябре обеспечила выполнение 74,5% годового плана.

В целом, налоговые платежи SOCAR обеспечили 5,92% доходов госбюджета за 9 месяцев текущего года.

Фактические налоговые платежи в госбюджет Азербайджана со стороны SOCAR в 2022 году составили 2 млрд 12,734 тыс. манатов, что на 76,3% выше показателя 2021 года.

Р.Ахмедов