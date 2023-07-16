Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0189 GBR   2.2323 TRY   0.0651

Цена на нефть

14.07 $/bbl +/- WTI 75.42 -1.47 Brent 79.87 -1.49

Дальнее зарубежье 16.07.2023 23:59

Трамп не сомневается, что сможет быстро урегулировать конфликт в Украине

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году добьется заключения соглашение между Украиной и Россией за один день.

"Я очень хорошо знаю президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, у меня были очень хорошие отношения с ними обоими. Я бы сказал Зеленскому: "Довольно, тебе нужно заключить сделку", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Я бы сказал Путину: "Если вы не заключите сделку, мы дадим Украине очень много (оружия - ИФ). Мы дадим Украине больше, чем они когда-либо получали, если потребуется", - продолжил он.

Таким образом Трамп, по его словам, "заключит сделку за один день".

При этом он не считает действующего американского президента Джо Байдена способным эффективно решить данный вопрос. По его мнению, "это человек, который вообще не понимает, что происходит. "Это самый опасный период в истории нашей страны", добавил Трамп.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТРАМП, РОССИЯ, УКРАИНА


Похожие новости


Спецпрокурор США: у ФБР не было оснований начинать расследование о предполагаемых связях Трампа с РФ Трамп призвал Россию и Украину к переговорам Трамп считает нужным работать над сделкой для прекращения боев на Украине Россия может много выторговать у Байдена, если не станет нападать на Украину - Трамп В Кремле назвали фейком утверждения о плане Кремля по поддержке Трампа в 2016 году США от саммита в Женеве ничего не получили, в отличие от России, считает Трамп Трамп заявил, что США нужно "ладить" с Россией Трамп не способен понять угроз со стороны России - сенатор Ромни Трамп заявил, что распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера Китай, Иран и Россия мечтают увидеть Байдена в Белом доме - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az