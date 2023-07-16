Трамп не сомневается, что сможет быстро урегулировать конфликт в Украине

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году добьется заключения соглашение между Украиной и Россией за один день.
"Я очень хорошо знаю президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, у меня были очень хорошие отношения с ними обоими. Я бы сказал Зеленскому: "Довольно, тебе нужно заключить сделку", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"Я бы сказал Путину: "Если вы не заключите сделку, мы дадим Украине очень много (оружия - ИФ). Мы дадим Украине больше, чем они когда-либо получали, если потребуется", - продолжил он.
Таким образом Трамп, по его словам, "заключит сделку за один день".
При этом он не считает действующего американского президента Джо Байдена способным эффективно решить данный вопрос. По его мнению, "это человек, который вообще не понимает, что происходит. "Это самый опасный период в истории нашей страны", добавил Трамп.
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
В Баку выразили недоумение и разочарование заявлением МИД РФ по Карабаху
Власти Азербайджана в I полугодии направили свыше 2,1 млрд манатов на оборону и нацбезопасность
ГНФАР прогноз по трансфертам в госбюджет в I полугодии выполнил на 47,2% - Минфин
Акционеры Шах-Дениз и АЧГ в I полугодии выплатили налога на прибыль почти на 3 млрд манатов
Германия увеличила в январе-мае импорт лесных орехов из Азербайджана в 1,7 раза
Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-июне увеличился на 13%, капвложения - на 0,2%
Раскрываемость преступлений в Баку в I полугодии составила 88,5% - прокуратура
Госагентство ОМС направит свыше 0,8 млн манатов на закупку оборудования для Yeni Klinika
AzerGold в августе начнет разведочные работы в Нахчыване для выявления перспективных рудных участков
Алиев дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Ипотека, которая осветит мечту о покупке дома – в Yelo Bank!
Сотрудники AccessBank стали победителями конкурса Фонда Развития Предпринимательства
ОАО «Norm» достигло высоких финансовых результатов в 2022 году
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС