Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9087 RUR   0.0188 GBR   2.2254 TRY   0.0649

Цена на нефть

14.07 $/bbl +/- WTI 75.42 -1.47 Brent 79.87 -1.49

Инфраструктура и тендеры 17.07.2023 21:15

ГНС направит свыше 6 млн манатов на совершенствование сетевой и операционной системы

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана направит свыше 6,1 млн манатов на совершенствование сетевой и операционной системы.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал госзакупок www.etender.gov.az, с ООО «CYBERNET» подписан соответствующий контракт.

Стоимость контракта составляет 6 млн 117,524 тыс. манатов.

Контракт предусматривает выполнение работ по 6 направлениям. Срок завершения работ – 6 месяцев.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГНС, СИСТЕМА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ


Похожие новости


ГНС Азербайджана создает инфосистему Track and Trace Налоговая служба отбирает компанию для 3-го этапа работ по инфосистеме «Yeni AVIS 2»

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az