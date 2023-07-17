ГНС направит свыше 6 млн манатов на совершенствование сетевой и операционной системы

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана направит свыше 6,1 млн манатов на совершенствование сетевой и операционной системы. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал госзакупок www.etender.gov.az, с ООО «CYBERNET» подписан соответствующий контракт. Стоимость контракта составляет 6 млн 117,524 тыс. манатов. Контракт предусматривает выполнение работ по 6 направлениям. Срок завершения работ – 6 месяцев. Б.Рустамбеков

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