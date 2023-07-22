ГНС направит свыше 1,7 млн манатов на совершенствование информационной системы

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана направит свыше 1,7 млн манатов на совершенствование информационной системы.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на портал госзакупок www.etender.gov.az, с ООО "CYBERNET" подписан соответствующий контракт.
Стоимость контракта составляет 1 млн 770 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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