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Инфраструктура и тендеры 22.07.2023 11:01

ГНС направит свыше 1,7 млн манатов на совершенствование информационной системы

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана направит свыше 1,7 млн манатов на совершенствование информационной системы.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на портал госзакупок www.etender.gov.az, с ООО "CYBERNET" подписан соответствующий контракт.

Стоимость контракта составляет 1 млн 770 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГНС, СИСТЕМА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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