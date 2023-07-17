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Дальнее зарубежье 17.07.2023 22:11

Премьер Японии в ходе ближневосточного турне обсудил с лидером ОАЭ стратегическое партнерство стран

Премьер Японии Фумио Кисида в понедельник прибыл в Абу-Даби и провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом ибн Султаном Аль Нахайяном о стратегическом партнерстве двух государств, сообщает "Аль-Арабийя".

По итогам переговоров лидеры подписали ряд соглашений, а позднее Кисида должен посетить бизнес-форум ОАЭ и Японии.

В национальной нефтяной компании Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ранее отмечали, что Япония потребляет 25% нефти и газа, поступающих из ОАЭ, является крупнейшим клиентом ADNOC.

Телеканал напоминает, что Кисида находится в турне по странам Персидского залива: цели поездки - обеспечение энергетической безопасности Японии и продвижение в регионе японских "зеленых" технологий.

Накануне Кисида побывал в Саудовской Аравии. Власти королевства тогда подтвердили, что по-прежнему будут обеспечивать Японию нефтью, сотрудничать с Токио в получении чистого водорода и аммиака.

Во вторник Кисида должен отправиться в Катар - страну-поставщика газа.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ОАЭ, ВИЗИТ


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