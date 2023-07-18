Банки в Азербайджане на валютном аукционе во вторник приобрели свыше $32 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник продал банкам $32,1 млн.
На аукционе 13 июля банки приобрели $19,3 млн.
"Спрос со стороны банков на аукционе во вторник составил $32,1 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
В 2022 году Госнефтефонд Азербайджана на аукционах продал инвалюты на сумму на сумму $4 млрд 681,8 млн (спад на 30% по сравнению с 2021 годом - ИФ).
Б.Рустамбеков
Алиев и Барзани обсудили открытие прямого авиасообщения между Баку и Эрбилем
Алиев и Барзани проводят переговоры в Баку
Азербайджан и Гонконг согласовывают соглашение об избежание двойного налогообложения
Таиланд с начала 2023 года принял 815 тыс. российских туристов
Азербайджан улучшил позиции в рейтинге паспортов Henley & Partners
Arash Medical Company получила подряд от Госагентства ОМС на поставку оборудования для Yeni Klinika на 7,6 млн манатов
AzerGold в августе начнет разведочные работы в Нахчыване для выявления перспективных рудных участков
Алиев дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
Быстрое технологическое развитие КНР угрожает военной и промышленной мощи США
Главы МИД Турции и России обсудили зерновую сделку
Саудовский кронпринц и Эрдоган подписали соглашения о сотрудничестве в области энергетики, оборонной промышленности
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank открыл свой очередной цифровой филиал в Товузе!
Ипотека, которая осветит мечту о покупке дома – в Yelo Bank!
Сотрудники AccessBank стали победителями конкурса Фонда Развития Предпринимательства
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС