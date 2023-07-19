Главное управление по борьбе с коррупцией в I полугодии обеспечило возмещение материального ущерба на сумму почти 12 млн манатов

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев 19 июля провел расширенное оперативное совещание, посвященное мерам, принятым Главным управлением по борьбе с коррупцией в сфере противодействия коррупции за первое полугодие 2023 года, и обсуждению предстоящих задач.

В информации Генпрокуратуры отмечается, что в первом полугодии 2023 года в управление поступило 5387 обращений от граждан по фактам коррупции.

За отчетный период в Главном управлении были рассмотрены 203 обращения и иные сведения как материалы уголовного дела, по 166 материалам были возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса, по 37 - приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Оперативными органами возбуждено 85 уголовных дел. Кроме этого, в результате 19 проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны с поличным 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, а также 18 человек, находящихся в розыске.

Главное управление за 6 месяцев направило в суды для рассмотрения 144 уголовных дела в отношении 218 лиц. Из них в отношении 18 юридических лиц было проведено досудебное производство по применению мер уголовно-правового характера, юридические лица и руководители привлечены к ответственности.

По абсолютному большинству уголовных дел, направленных в суды, вынесены приговоры, остальные в настоящее время находятся на рассмотрении в судебном порядке. Из завершенных уголовных дел 68 в отношении 136 лиц направлены в суды по делам о тяжких преступлениях, 4 дела в отношении 4 лиц - в военные суды, 72 уголовных дела в отношении 78 лиц направлены в районные (городские) суды.

Главное управление по борьбе с коррупцией в первом полугодии обеспечило возмещение материального ущерба на сумму 11,789 млн манатов из 30,497 млн манатов, причиненного имуществу.

Кроме того, в соответствии с требованиями действующего законодательства, обеспечена выплата дополнительно в госбюджет средств на сумму почти 1,85 млн манатов лицами, освобожденными от уголовной ответственности.