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Внутренняя политика 19.01.2024 16:03

Главное управление по борьбе с коррупцией в 2023г обеспечило возмещение материального ущерба на сумму свыше 36 млн манатов

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в пятницу провел расширенное оперативное совещание, посвященное мерам, принятым Главным управлением по борьбе с коррупцией в сфере противодействия коррупции в 2023 году, и обсуждению предстоящих задач.

В информации Генпрокуратуры отмечается, что в 2023 году в управление поступило 10 897 обращений от граждан по фактам коррупции.

За отчетный период в Главном управлении были рассмотрены 382 обращения и иные сведения как материалы уголовного дела, по 301 материалам возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса, по 81 - приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Оперативными органами в прошлом году возбуждено 158 уголовных дел.

Кроме этого, в результате 49 проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны с поличным 56 лиц, совершивших коррупционные преступления, а также 30 человек, находящихся в розыске.

Главное управление за год направило в суды для рассмотрения 224 уголовных дела в отношении 336 лиц. Из них в отношении 80 юридических лиц было проведено досудебное производство по применению мер уголовно-правового характера, юридические лица и руководители привлечены к ответственности.

По абсолютному большинству уголовных дел, направленных в суды, вынесены приговоры, остальные в настоящее время находятся на рассмотрении в судебном порядке. Из завершенных уголовных дел в отношении 211 лиц направлены в суды по делам о тяжких преступлениях, 8 дел в отношении 12 лиц - в военные суды, 102 уголовных дела в отношении 113 лиц направлены в районные (городские) суды.

Главное управление по борьбе с коррупцией в 2023 году обеспечило возмещение материального ущерба на сумму 36,118 млн манатов из 91,555 млн манатов, причиненного имуществу.

Кроме того, в соответствии с требованиями действующего законодательства, обеспечена выплата дополнительно в госбюджет средств на сумму почти 1,85 млн манатов лицами, освобожденными от уголовной ответственности.

Кроме того, полностью возмещен материальный ущерб на сумму 13,926 млн манатов, причиненный чужому имуществу по прекращенным уголовным делам.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕСТУПНОСТЬ, КОРРУПЦИЯ, СТАТИСТИКА


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