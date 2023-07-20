Манат подорожал к евро, подешевел к лире, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 июля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 20 июля ЦБА установил на уровне 1.9078 маната/1EUR (19 июля - 1.908 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 июля сохранил на уровне 0.0187/1RUB.
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 20 июля ЦБА установил на уровне 0.0633 манат/1TRY (19 июля - 0.0631 манат/1TRY).
Х.Насирзаде
Служба восстановления, строительства и управления отбирает компанию для работ в рамках проекта «Умное село» в Физулинском районе
Поддержка Азербайджана важна для обеспечения устойчивости энергокомплекса Украины - Зеленский
Gartner ожидает роста мировых ИТ-расходов на 4,3% в 2023г, на 8,8% в 2024г
«Карабах» вышел во второй отборочный раунд Лиги чемпионов
Главное управление по борьбе с коррупцией в I полугодии обеспечило возмещение материального ущерба на сумму почти 12 млн манатов
AzerGold в августе начнет разведочные работы в Нахчыване для выявления перспективных рудных участков
Алиев дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
Совет ЕС обсудит зерновую сделку, финансирование Украины, отношения с КНР и Турцией - Боррель
Армения рассчитывает скоро восстановить КПП на границе с Турцией
Боррель предложил направить дополнительно миллиарды евро на поставки оружия Украине
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Состоялся финал внутреннего футбольного чемпионата Yelo Bank
Yelo Bank открыл свой очередной цифровой филиал в Товузе!
Ипотека, которая осветит мечту о покупке дома – в Yelo Bank!
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС