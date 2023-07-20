Манат подорожал к евро, подешевел к лире, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 июля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 20 июля ЦБА установил на уровне 1.9078 маната/1EUR (19 июля - 1.908 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 июля сохранил на уровне 0.0187/1RUB.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 20 июля ЦБА установил на уровне 0.0633 манат/1TRY (19 июля - 0.0631 манат/1TRY).

Х.Насирзаде