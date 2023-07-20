Власти Азербайджана в Карабахе и В.Зангезуре построят 8 профессиональных предприятий образования

Власти Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре в рамках программы «Великое возвращение» планируют построить 8 профессиональных предприятий образования.

Об этом президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву сообщили на церемонии открытия Государственного центра профессионального образования в Джалилабаде.

Президенту доложили, что в настоящее время осуществляется строительство профессионального лицея в Лянкаране, а также Бакинского государственного центра профессионального образования по технике и технологиям.

На стадии строительства находится здание Мингячевирского центра профессионального образования.

Кроме того, ведется проектирование Физулинского, Товузского, Гахского и Губинского профессиональных лицеев.

В дальнейшем планируется строительство профессиональных школ в Кельбаджаре и Лачине.

Б.Рустамбеков