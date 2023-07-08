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Наука и образование 08.07.2023 21:13

Азербайджан запускает с 2024-2025 учебного года программу международного образовательного гранта имени Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение об учреждении программы «Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, программа запускается для оказания поддержки обучению иностранцев в высших учебных заведениях Азербайджана.

Данной программой смогут воспользоваться лица из стран-членов Организации исламского сотрудничества; стран-членов Движения неприсоединения; стран, входящих в группу Малых островных развивающихся государств; стран, где проживают народы и национальные меньшинства, связанные с азербайджанским народом этническими, историческими и культурными узами.

Грант предоставляется на 5 лет, начиная с 2024-2025 учебного года (по 100 грантов на обучение ежегодно).

Программа включает плату за обучение за счет Азербайджана, расходы на визу, регистрацию, проживание в общежитии или аренду жилья, ежедневное питание, обеспечение учебной литературой, пользование транспортом (кроме услуг такси), коммунальные расходы, расходы на медицинскую помощь и поездку лиц, которые получат образовательные грант, в свои страны один раз в год.

Кабинету министров Азербайджана поручено в двухмесячный срок утвердить порядок предоставления «Международного образовательного гранта имени Гейдара Алиева» и сумму данного образовательного гранта.

МИД Азербайджана поручено совместно с Министерством науки и образования ежегодно не позднее 1 мая определять квоты для предоставления образовательных грантов, критерии отбора кандидатов и на основании этого – список лиц, которые получат образовательный грант.

Министерству финансов поручено принять необходимые меры с целью предусмотреть в проекте госбюджета средств, требуемых для финансирования расходов, предусмотренных в данном распоряжении.

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОБРАЗОВАНИЕ, ГРАНТ


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