Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9078 RUR   0.0187 GBR   2.2005 TRY   0.0633

Цена на нефть

19.07 $/bbl +/- WTI 75.29 -0.37 Brent 79.46 -0.17

ТЭК 20.07.2023 17:27

Аргентина беспричинно отказалась принимать танкер с российским СПГ, поставки законны

Аргентина безосновательно не стала принимать российский сжиженный природный газ (СПГ), страна не вводила ограничений в отношении России, заявили в четверг в международном энергетическом трейдере Gunvor Group Ltd.

"Поставки не противоречили всем имеющимся экономическим санкциям, в частности, санкциям США и ЕС", - приводит Bloomberg выдержки из заявления Gunvor Group Ltd, которая и организовала поставку российского СПГ. "Аргентина не вводила никаких санкций против РФ", - подчеркнули в компании.

Ранее на этой неделе министр экономики Аргентины Серхио Масса сообщил, что государственная компания Enarsa отказалась принять танкер с российским СПГ по причине санкций. "Enarsa заблокировала поставки, они нарушают контракт, поскольку компания находится под санкциями", - приводит агентство слова Массы.

При этом министр не уточнил, о какой компании идет речь.

Bloomberg напоминает, что танкер Flex Artemis с российским СПГ 14 июля приблизился к аргентинскому СПГ-терминалу в Баия-Бланка. Однако 18 июля он развернулся, не совершив запланированную поставку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРГЕНТИНА, РОССИЯ, СПГ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Привившийся президент Аргентины легко переносит COVID-19 Аргентина получила ещё около 500 тыс. доз первого компонента вакцины "Спутник V" Вакцинация населения "Спутником V" начнется в Аргентине во вторник следующей недели - правительство Лавров подтвердил договоренность о встрече Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине Российский бизнес работает над расширением экономического сотрудничества с Аргентиной - Путин Президент Аргентины благодарит Россию за поддержку в поисках пропавшей субмарины Лавров встретится через неделю с главами МИД Аргентины и Боливии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az