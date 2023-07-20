Аргентина беспричинно отказалась принимать танкер с российским СПГ, поставки законны

Аргентина безосновательно не стала принимать российский сжиженный природный газ (СПГ), страна не вводила ограничений в отношении России, заявили в четверг в международном энергетическом трейдере Gunvor Group Ltd.
"Поставки не противоречили всем имеющимся экономическим санкциям, в частности, санкциям США и ЕС", - приводит Bloomberg выдержки из заявления Gunvor Group Ltd, которая и организовала поставку российского СПГ. "Аргентина не вводила никаких санкций против РФ", - подчеркнули в компании.
Ранее на этой неделе министр экономики Аргентины Серхио Масса сообщил, что государственная компания Enarsa отказалась принять танкер с российским СПГ по причине санкций. "Enarsa заблокировала поставки, они нарушают контракт, поскольку компания находится под санкциями", - приводит агентство слова Массы.
При этом министр не уточнил, о какой компании идет речь.
Bloomberg напоминает, что танкер Flex Artemis с российским СПГ 14 июля приблизился к аргентинскому СПГ-терминалу в Баия-Бланка. Однако 18 июля он развернулся, не совершив запланированную поставку.
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