Аргентина беспричинно отказалась принимать танкер с российским СПГ, поставки законны

Аргентина безосновательно не стала принимать российский сжиженный природный газ (СПГ), страна не вводила ограничений в отношении России, заявили в четверг в международном энергетическом трейдере Gunvor Group Ltd.

"Сделка соответствует всем применяемым экономическим санкциям, в частности, США и Европейского союза. Более того, Аргентина не вводила никаких санкций в отношении России. Контрагент был проинформирован о происхождении товара в соответствии с договорными соглашениями", - прокомментировали "Интерфаксу" в трейдинговой компании.

"Решение об отходе судна было принято исключительно компанией Gunvor, чтобы уменьшить свои убытки", - подчеркнули в Gunvor.

Агентство Bloomberg отмечает, что танкер Flex Artemis с российским СПГ 14 июля приблизился к аргентинскому СПГ-терминалу в Баия-Бланка. Однако 18 июля он развернулся, не совершив запланированную поставку.

Министр экономики Аргентины Серхио Масса сообщил, что государственная компания Enarsa отказалась принять танкер с российским СПГ по причине санкций. "Enarsa заблокировала поставки, они нарушают контракт, поскольку компания находится под санкциями", - приводит агентство слова Массы.