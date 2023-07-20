Аргентина беспричинно отказалась принимать танкер с российским СПГ, поставки законны

Аргентина безосновательно не стала принимать российский сжиженный природный газ (СПГ), страна не вводила ограничений в отношении России, заявили в четверг в международном энергетическом трейдере Gunvor Group Ltd.
"Сделка соответствует всем применяемым экономическим санкциям, в частности, США и Европейского союза. Более того, Аргентина не вводила никаких санкций в отношении России. Контрагент был проинформирован о происхождении товара в соответствии с договорными соглашениями", - прокомментировали "Интерфаксу" в трейдинговой компании.
"Решение об отходе судна было принято исключительно компанией Gunvor, чтобы уменьшить свои убытки", - подчеркнули в Gunvor.
Агентство Bloomberg отмечает, что танкер Flex Artemis с российским СПГ 14 июля приблизился к аргентинскому СПГ-терминалу в Баия-Бланка. Однако 18 июля он развернулся, не совершив запланированную поставку.
Министр экономики Аргентины Серхио Масса сообщил, что государственная компания Enarsa отказалась принять танкер с российским СПГ по причине санкций. "Enarsa заблокировала поставки, они нарушают контракт, поскольку компания находится под санкциями", - приводит агентство слова Массы.
Баку призвал Ереван отказаться от действий, мешающих мирному процессу - МИД Азербайджана
Подразделения армии Азербайджана совместно с Госпогранслужбой проводят учения «Волна Хазри»
Власти Азербайджана в Карабахе и В.Зангезуре построят 8 профессиональных предприятий образования
Индийская IndiGo Airlines в августе запустит прямые рейсы в Азербайджан
Жара в Европе сменилась бурями с градом, в США по-прежнему аномально высокие температуры
Азербайджан планирует к 2026г увеличить число обучающихся в высших профтехпредприятиях до 9,2 тыс. человек
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Алиев посещает Физулинский район
Сырский: сейчас созданы все условия для того, чтобы мы вернули Бахмут
ЕС будет стремиться к активизации отношений с Турцией на основе взаимных интересов - Боррель
ЕС ввел новые санкции против Ирана, запрещающие экспорт компонентов для производства БПЛА
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Прибыль Yelo Bank за год увеличилась более чем в 3 раза
Состоялся финал внутреннего футбольного чемпионата Yelo Bank
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС