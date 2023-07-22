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ТЭК 22.07.2023 14:50

ТЭО проекта поставки «зеленой энергии» по дну Черного моря из Азербайджана в ЕС через Грузию будет готово осенью - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта прокладки линии электропередачи по дну Черного моря, который предусматривает поставки "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу через Грузию, будет представлено к ноябрю.

«В декабре прошлого года было подписано соглашение между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией, засвидетельствованное Европейской комиссией, о строительстве интегрированной «зеленой» линии электропередачи из Азербайджана в Европу по дну Черного моря. Работы по разработке технико-экономического обоснования уже начаты. Ожидаем, что оно будет представлено, вероятно, в сентябре-октябре», - сказал Алиев в Шуше.

Как сообщалось ранее, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

В июне было принято решение о присоединении Болгарии к этому проекту.

Строительство кабеля займет 3-4 года.

Европейская комиссия планирует предоставить 2,3 млрд евро на прокладку кабеля, который станет самым длинным в мире.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЭНЕРГЕТИКА, ПРОЕКТ


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