Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8347 RUR   0.0175 GBR   2.1465 TRY   0.0635

Цена на нефть

04.09 $/bbl +/- WTI 85.93 +0.38 Brent 89.00 +0.45

ТЭК 05.09.2023 16:01

Эрдоган считает, что газовый хаб в Турции благоприятно скажется на ценах на энергоносители

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что планы Москвы и Анкары по созданию газового хаба позитивно скажутся на ценах на энергоносители.

"Мы будем реализовывать разные проекты для поставок энергоносителей в Европу и другие страны через нашу страну. Создание центра природного газа в Турции позволит добиться прогресса в энергопоставках. Кроме того, это благоприятно скажется и на ценах на энергоносители", - приводят турецкие СМИ слова Эрдогана по возвращении из Сочи.

Он также сказал: "Мы превратим нашу страну в важный газовый центр благодаря нашим инвестициям за последние годы".

"Мы уже говорили, что мы сделаем нашу страну энергетическим хабом. Мы работаем над инфраструктурой для этого", - добавил турецкие лидер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЭНЕРГЕТИКА


Похожие новости


Украине необходимо смягчить позицию по Черноморскому коридору - Эрдоган Песков охарактеризовал первую часть переговоров Путина и Эрдогана как конструктивную Эрдоган надеется, что Путин посетит Турцию в августе Эрдоган заявил, что долгосрочное мирное урегулирование откроет Украине путь в НАТО Алиев обсудил с главой МИД Турции процесс нормализации отношений Баку и Еревана Эрдоган все еще требует от стремящейся в НАТО Швеции выполнения обязательств по борьбе с терроризмом Анкара и Баку предпримут новые шаги в области оборонной промышленности - Эрдоган Калын назначен главой нацразведки Турции Переизбранный на третий срок президент Турции Эрдоган принес присягу перед парламентариями Эрдоган после победы на выборах призвал сограждан сплотиться

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az