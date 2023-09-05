Эрдоган считает, что газовый хаб в Турции благоприятно скажется на ценах на энергоносители

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что планы Москвы и Анкары по созданию газового хаба позитивно скажутся на ценах на энергоносители.
"Мы будем реализовывать разные проекты для поставок энергоносителей в Европу и другие страны через нашу страну. Создание центра природного газа в Турции позволит добиться прогресса в энергопоставках. Кроме того, это благоприятно скажется и на ценах на энергоносители", - приводят турецкие СМИ слова Эрдогана по возвращении из Сочи.
Он также сказал: "Мы превратим нашу страну в важный газовый центр благодаря нашим инвестициям за последние годы".
"Мы уже говорили, что мы сделаем нашу страну энергетическим хабом. Мы работаем над инфраструктурой для этого", - добавил турецкие лидер.
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