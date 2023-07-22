Украинского гроссмейстера Иванчука не выпускают на Кубок мира в Баку

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук получил "wild card" от Международной шахматной федерации (FIDE) на участие в Кубке мира FIDE, который стартует 29 июля в Баку, однако не получил разрешения для выезда из страны, сообщается в Твиттере FIDE в субботу.
"Василий Иванчук живет во Львове, Украина. Согласно действующему законодательству, для выезда из страны в спортивных целях ему необходимо разрешение Министерства молодежи и спорта, так как он моложе 60 лет (сейчас ему 54 года). Такое разрешение не было дано. Официальный запрос от организаторов чемпионата мира, Азербайджанской шахматной федерации, также был отклонен", - рассказали в Федерации.
В связи с этим некоторые из ведущих мировых гроссмейстеров подписали открытое письмо министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту. "Мы просим шахматное сообщество поддержать это предложение, поделившись письмом, и надеемся, что больше гроссмейстеров выразят свою поддержку гроссмейстеру Иванчуку", - говорится в сообщении FIDE.
В.Алиев
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