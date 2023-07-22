Турция усложнит получение гражданства

Турция намерена усложнить получение иностранцами турецкого гражданства в рамках процесса по членству в Евросоюзе (ЕС), пишет газета Hurriyet со ссылкой на дипломатические источники.

"В иммиграционной политике Турции, которая является одним из важнейших вопросов, планируется сделать новый шаг. В связи с этим проводятся исследования, направленные на усложнение предоставления турецкого гражданства лицам, ищущим убежища, особенно сирийцам. Иными словами, отныне Турция будет более тщательно подходить к предоставлению гражданства лицам, ищущим убежища", - пишет издание.

Издание, ссылаясь на диписточники, отмечает, что, получив турецкое гражданство, мигранты часто едут дальше, в Европу. При сотрудничестве ЕС и Турции поток мигрантов можно будет сделать контролируемым.

По данным МВД Турции, около 5 млн мигрантов сегодня проживает в стране. Запланированы операции по борьбе с нелегальными мигрантами в Турции.

Гражданство Турции сегодня можно получить при покупке недвижимости на сумму минимум $400 тыс.