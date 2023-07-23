Трамп опередил бы Байдена на выборах, если бы они проходили сейчас

Бывший президент США Дональд Трамп мог бы опередить действующего президента Джо Байдена на президентских выборах, если бы их проводили сейчас, свидетельствуют результаты опроса Harvard CAPS/Harris poll.
Так, 45% опрошенных заявили, что проголосовали бы сейчас за Трампа, а 40% - за Байдена. При этом 16% респондентов не смогли сделать выбор.
В случае же, если оппонентом Трампа была бы нынешний вице-президент Камала Харрис, он бы получил 47% голосов, а Харрис - 38%. Затруднились ответить 14% опрошенных.
Отмечается, что на праймериз с участием восьми кандидатов Трамп также победил бы своих однопартийцев - 52% опрошенных высказались за бывшего президента, 12% - за губернатора штата Флорида Рона Десантиса, 10% - за американского предпринимателя индийского происхождения Вивека Рамасвами.
Кроме того, согласно опросу, 68% респондентов считают, что 80-летний Байден "слишком стар для того, чтобы быть президентом".
Опрос провели 19-20 июля, в нем приняли участие 2068 человек.
О намерении побороться за выдвижение в президенты от республиканцев заявили уже несколько человек, в том числе Трамп, Десантис, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший постпред США в ООН Никки Хейли.
От Демократической партии свои кандидатуры на участие в президентских праймериз выдвинули Байден, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, а также писательница Марианна Уильямсон.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
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